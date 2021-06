“Facciamo la differenziata”: Amiat Gruppo Iren, Città di Torino e CONAI lanciano la nuova campagna

editato in: da

(Teleborsa) – “Adottare comportamenti corretti nella gestione dei rifiuti, ‘mettendoci la faccia’ senza sottrarsi al proprio dovere”. Con questo obiettivo Amiat Gruppo Iren, Città di Torino e Conai lanciano la nuova campagna di sensibilizzazione ambientale sulla raccolta differenziata a Torino “Facciamo la differenziata”.

“Il contributo di tutti i cittadini – questo il messaggio della campagna – è fondamentale per ottenere risultati positivi in termini di quantità e qualità di rifiuti differenziati, a vantaggio dell’ambiente e del territorio in cui viviamo”.

La campagna – spiega Iren in una nota – è declinata su quattro soggetti, uno per ciascuna delle quattro frazioni principali (vetro e lattine, imballaggi in plastica, carta e cartone e rifiuti organici), tutti accomunati da fattezze umane che rimandano ad un viso (la faccia di cui si parla nel claim) composto ciascuno da rifiuti. Obiettivo finale è il coinvolgimento del pubblico, che si deve tradurre in comportamento attivo e partecipazione da parte di tutti i cittadini.

La campagna introduce anche lo slogan “Torino differenzia” associato a un logo realizzato appositamente e composto dal simbolo del riciclo, cui vengono aggiunte le corna del toro, da sempre simbolo della Città di Torino.

I canali sui quali viene declinata la campagna sono molteplici: affissioni statiche e dinamiche in vari formati, spazi sulle principali testate locali, post sponsorizzati sui social media di Gruppo (Facebook e Instagram) e stencil sui marciapiedi in corrispondenza di alcune ecoisole.

Completano la campagna di comunicazione due video. Il primo è una declinazione della campagna e serve a rafforzare il messaggio di sensibilizzazione sulle buone pratiche; il secondo è un tutorial sul corretto utilizzo delle ecoisole. Entrambi saranno pubblicati sul canale Youtube di Gruppo e facilmente raggiungibili dal sito di Amiat sul quale è stata realizzata una landing page dedicata all’intera campagna che resterà on air per l’intero mese di luglio.



“Questa campagna di comunicazione trasmette con un linguaggio accattivante un invito incredibilmente serio: mettersi in gioco in prima persona per adottare buone pratiche ambientali – afferma l‘assessore all’Ambiente della Città di Torino Alberto Unia –. Le importanti percentuali di raccolta differenziata raggiunte sono il segno tangibile dell’impegno quotidiano dei cittadini torinesi, ma è necessario che tutti siano ancora più sensibilizzati sul tema per contribuire a migliorare la qualità dei rifiuti raccolti e per prendersi cura del territorio”.

“Per Amiat è molto importante coinvolgere i cittadini rendendoli parte attiva, con l’obiettivo di ottenere livelli di raccolta differenziata sempre migliori – ha dichiarato Christian Aimaro presidente di Amiat Gruppo Iren –. Tutti infatti dobbiamo concorrere al bene comune che comporta vantaggi sia per la collettività che per l’ambiente. La campagna che presentiamo oggi ci consente di trasmettere messaggi di grande responsabilità e senso civico con un linguaggio e una grafica accattivante e facilmente comprensibile”.

“Sensibilizzare all’importanza della raccolta differenziata fa parte da sempre dei compiti istituzionali di Conai – ha dichiarato Luca Piatto, responsabile Rapporti con il Territorio Conai – così come affiancare le realtà territoriali nelle iniziative per migliorare le loro performance ambientali. Del resto, i cittadini, se differenziano correttamente i rifiuti, rappresentano il primo anello della catena del riciclo, che permette ai materiali di imballaggio di trovare una seconda vita, salvaguardando l’ambiente. Anche per questo siamo felici di essere a Torino oggi per presentare ‘Facciamo la differenziata’”.