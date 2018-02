Fabbisogno, Tesoro: a gennaio avanzo in calo a 500 milioni

(Teleborsa) – Nel mese di gennaio 2018 si è realizzato un avanzo del settore statale pari, in via provvisoria, a 500 milioni (2.070 milioni nel corrispondente mese del 2017).

Lo fa sapere il Tesoro spiegando che l’avanzo del settore statale di gennaio, “sconta maggiori pagamenti nell’anno in corso, alcuni dei quali slittati dal mese di dicembre per motivi di calendario, che includono i prestiti straordinari ad Alitalia ed ILVA per complessivi 500 milioni, nonché le prime erogazioni per il reddito di inclusione, la misura introdotta dal governo per il contrasto alla povertà.

Gli incassi fiscali, così come gli interessi sui titoli di Stato, si sono mantenuti sugli stessi livelli di gennaio 2017.