ExxonMobil vende asset per 1 miliardo a HitecVision

(Teleborsa) – ExxonMobil ha firmato un accordo con HitecVision, importante investitore nel settore del private, per la vendita della maggior parte delle attività upstream non gestite dalla società nel Mare del Nord settentrionale e in quello del Regno Unito. Il prezzo di vendita è di oltre 1 miliardo di dollari, a cui potrebbero aggiungersi altri 300 milioni di euro in caso di aumento dei prezzi delle materie prime.

“Continuiamo a valorizzare il nostro portafoglio disinvestendo asset meno strategici e concentrando i nostri investimenti sui nostri progetti con maggiore potenziale – ha affermato Neil Chapman, vicepresidente senior di ExxonMobil – I nostri piani di sviluppo danno la priorità a Guyana, Bacino Permiano degli Stati Uniti, Brasile e gas naturale, e sono focalizzati sull’aumento del flusso di cassa per finanziare futuri investimenti di capitale, ridurre il debito e mantenere un dividendo soddisfacente”.