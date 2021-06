Exxon Mobil in rally grazie a Credit Suisse

editato in: da

(Teleborsa) – Effervescente Exxon Mobil che scambia con una performance decisamente positiva del 2,89% dopo aver incassato una promozione da Credit Suisse.

Gli analisti dell’ufficio studi hanno rivisto al rialzo il target price sul titolo del colosso petrolifero portandolo a 72 dollari dai 69 dollari indicati in precedenza. Al momento il titolo quota 63,85 dollari per azione.

Comparando l’andamento del titolo con l’S&P 100, su base settimanale, si nota che il gruppo petrolifero che distribuisce in Europa con il marchio Esso mantiene forza relativa positiva in confronto con l’indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all’indice stesso (performance settimanale +4,61%, rispetto a +0,71% dell’S&P 100).



Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte da Exxon Mobil restano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l’andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 64,44 USD. Il supporto più immediato è stimato a 62,82. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 61,77, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.