Exxon Mobil brilla in borsa nonostante perdite per 20 miliardi in quarto trimestre

editato in: da

(Teleborsa) – Ottima performance a Wall Street per Exxon Mobil, che scambia in rialzo del 4,31% e si attesta a 46,86, nonostante abbia riportato perdite per oltre 20 miliardi di dollari nel quarto trimestre 2020. Operativamente le attese propendono per la continuazione del rialzo verso la resistenza stimata in area 47,39 e successiva a quota 48,98. Supporto a 45,8.

Nonostante il quarto trimestre consecutivo in rosso, il gigante petrolifero brilla in borsa per un profitto rettificato che ha superato le aspettative. La società ha registrato una perdita netta di 20,07 miliardi di dollari, o 4,70 per azione, rispetto a un utile netto di 5,69 miliardi di dollari, o 1,33 per azione, dello stesso periodo 2019. L’utile per azione rettificato è sceso a 3 centesimi da 41 centesimi, ma ha comunque battuto le previsioni degli analisti, che erano per 1 centesimo.

Il 2020 “ha presentato le condizioni di mercato più difficili che Exxon Mobil abbia mai sperimentato”, ha detto l’amministratore delegato Darren Woods, ma per il 2021 la società prevede che il flusso di cassa coprirà le spese in conto capitale e consentirà di mantenere il dividendo.

Contestualmente alla presentazione dei risultati per il quarto trimestre, Separatamente, Exxon Mobil ha annunciato la creazione di una nuova attività, Exxon Mobil Low Carbon Solutions, per commercializzare il proprio portafoglio di tecnologie a basse emissioni di carbonio.