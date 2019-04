Exxon Mobil, alza il velo sulla trimestrale. In calo gli utili del 4%

editato in: da

(Teleborsa) – Calo dell’utile netto del 4% a 2,35 miliardi di dollari per Exxon Mobil.

La società americana ha pubblicato i dati relativi al primo trimestre del 2019 e, oltre a questo dato fortemente negativo, si rendono note forte contrazioni anche nelle voci riguardanti i ricavi complessivi, in contrazione dai 68,2 miliardi a 63,62 pubblicati nel documento inerente al primo trimestre dell’anno precendente.

Crolla anche l’utile per azione, in picchiata dai precedenti 1,09 dollari verso i 0,55 attuali ponendosi, inoltre, al di sotto delle aspettative degli analisti che lo preannunciavano non oltre i 0,69 dollari a 64,82 miliardi di ricavi.

Il titolo quota a New York in area 80 dollari per azione, subendo una contrazione negli scambi del 2,68%. In linea con i rialzi che hanno investito il petrolio, che ha visto moltiplicarsi il proprio valore di oltre il 40%, da inizio anno le azioni del gruppo petrolifero statunitense si sono rinvigorite del 21% circa, con una capitalizzazione di mercato che si attesta a 348 miliardi di dollari.