Exprivia si aggiudica nuova commessa. Titolo +3%

(Teleborsa) – Ottima performance per Exprivia, che si attesta a 1,112 con un aumento del 3%. La società, che opera nel settore Information and Communication Technology si è aggiudicata, in qualità di mandataria assieme a CAE di Bologna, la gara pubblica bandita dal Ministero dell’Interno per la realizzazione del progetto di potenziamento del sistema nazionale di prevenzione e gestione delle crisi e dei rischi per la sicurezza, generati da agenti CBRN-E (Chimici, Biologici, Radiologici, Nucleari ed Esplosivi) per conto del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

L’ammontare del contratto è di circa 5,8 milioni di euro (82% di competenza di Exprivia e il restante 18% della CAE) per la durata di 24 mesi.