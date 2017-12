Exprivia perfeziona l’investimento in Italtel

(Teleborsa) – E’ stato perfezionato l’investimento da parte di Exprivia S.p.A. nel contesto della ricapitalizzazione di Italtel S.p.A., storica società italiana leader nel mercato delle Telecomunicazioni ed oggi impegnata nello sviluppo di tecnologie e soluzioni per la trasformazione digitale.

In particolare, Exprivia ha sottoscritto una partecipazione pari all’81% del capitale ordinario di Italtel S.p.A., riconoscendo le usuali tutele per i soci di minoranza e per i titolari di strumenti finanziari partecipativi (SFP). Le azioni sottoscritte e possedute da Exprivia sono soggette a lock-up per i prossimi tre anni. Exprivia ha un diritto di opzione (Call Option) per l’acquisto di tutti gli SFP e di tutte le azioni dei soci di minoranza, da esercitarsi a partire dal quarto anno dopo la data odierna. I dettagli sulla clausola di lock-up e sulla Call Option saranno resi noti nel Documento Informativo redatto ai sensi dell’art. 71 del Regolamento Emittenti.

Il presidente e amministratore delegato di Exprivia, Domenico Favuzzi, dopo la firma del Closing ha sottolineato la soddisfazione per la conclusione positiva dell’operazione e per il contestuale avvio di un percorso che porterà all’integrazione dei due gruppi tecnologici: “Siamo certi che dalla nascita di una nuova realtà industriale, che unisce le competenze nell’Information Technology di Exprivia e la consolidata esperienza nelle TLC di Italtel, nascerà un nuovo soggetto industriale deciso a giocare un ruolo determinante per accelerare il processo di trasformazione digitale del Paese”.

Il Closing dell’operazione conclude l’iter di ricapitalizzazione di Italtel per 113,8 milioni di euro.