Exprivia, ok a fusione controllate Exprivia Enterprise Consulting e Advanced Computer System ACS

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Exprivia S.p.A. ha approvato il progetto di fusione per incorporazione in Exprivia S.p.a. di Exprivia Enterprise Consulting S.r.l., società controllata al 100%, operante nei mercati dell’Energia principalmente su piattaforma SAP e il progetto di fusione per incorporazione di Advanced Computer Systems A.C.S. S.r.l., anch’essa controllata al 100% e operante nel settore dello sviluppo di stazioni terrestri per la ricezione ed elaborazione dei dati satellitari e dei servizi di ingegneria, progettazione e integrazione di sistemi.

Negativa la chiusura del titolo a Piazza Affari: -1,19%.