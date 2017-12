Exprivia, Mediobanca Sgr sottoscrive prestito “Exprivia 2023”

(Teleborsa) – Exprivia , facendo seguito al comunicato stampa sul perfezionamento dell’investimento di Exprivia in Italtel, informa che in data odierna ha esercitato la facoltà di incrementare il prestito obbligazionario denominato “Exprivia S.p.A. – 5,80% 2017-2023” per un valore complessivo di 6 milioni di euro, mediante l’emissione di ulteriori 60 titoli, sottoscritti da Mediobanca SGR.

Il valore nominale complessivo del Prestito risulta pertanto alla data odierna pari a 23 milioni di euro.

Arranger dell’operazione di emissione obbligazionaria è stato Banca Popolare di Bari; lo studio legale che ha seguito l’emissione del prestito obbligazionario è Orrick Italia.