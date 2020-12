Export PMI: al via collaborazione SACE- Golden Group

editato in: da

(Teleborsa) – Promuovere l’internazionalizzazione delle aziende italiane, avvalendosi dell’esperienza SACE e dell’ampia gamma di prodotti a disposizione, tra cui un’attività formativa mirata: con questi obiettivi, prende il via la collaborazione tra SACE e Golden Group.

Facilitando l’incontro tra domanda e offerta, l’intesa – si legge nella nota – “migliorerà la conoscenza degli strumenti che SACE mette a disposizione per sviluppare i piani di crescita sui mercati internazionali delle PMI clienti di Golden Group: servizi di valutazione aziendale, assicurazione del credito, ristrutturazione e recupero dei crediti in Italia e all’estero. A tal fine, SACE affiancherà e offrirà un servizio di consulenza sui suoi prodotti alle aziende interessate segnalate da Golden Group”.

Per rafforzare la capacità di internazionalizzazione delle aziende, la partnership prevede, tra le altre attività, anche iniziative formative mirate, come la partecipazione delle realtà interessate al progetto Education to Export di SACE, l’innovativo programma di formazione online e offline sull’export, con focus su geografie e settori specifici.

Inoltre, al fine di valorizzare i contenuti della collaborazione, SACE e Golden Group prenderanno parte a eventi di rilevanza nazionale e a tavoli di confronto a carattere locale.

“L’export – ha commentato il Chief Marketing and Business Innovation Officer di SACE Antonio Frezza – è un pilastro dell’economia italiana e rappresenta un elemento chiave su cui puntare, soprattutto in un momento complesso come quello che stiamo affrontando. Questo accordo conferma il nostro impegno nella promozione della vasta gamma di prodotti e servizi di SACE a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese. Una partnership che rafforza, quindi, la nostra vocazione: fare in modo che un numero sempre maggiore di aziende italiane possano conoscere gli strumenti che mettiamo a disposizione a supporto dei loro piani di crescita nei mercati esteri“.

“Nei nostri 25 anni di esperienza e di risultati, abbiamo accompagnato centinaia di clienti nel percorso di internazionalizzazione” ha sottolineato il Presidente di Golden Group Davide Malaguti. “La finanza agevolata sostiene – con bandi pubblici (comunitari, nazionali, regionali e locali) – tutte le fasi di crescita delle aziende. Per rivolgersi a nuovi mercati o delocalizzare la propria produzione è imprescindibile usare strumenti come quelli messi a disposizione da SACE, il partner con cui condividiamo lo stesso impegno: sostenere le impese italiane che vogliono crescere e prosperare in un mercato globale. Sono particolarmente soddisfatto di comunicare questa sinergia che sarà un’occasione di crescita per entrambi e al tempo stesso ci permetterà fornire servizi di altissimo valore ai nostri clienti”.