Export, Latini (SACE): con Patto cresce nostro impegno per imprese

(Teleborsa) – “Stiamo vivendo un contesto di avversità, in cui alle incertezze ereditate dal 2019 si sono aggiunte le conseguenze della pandemia Covid-19 con impatti inevitabili per l’export a livello nazionale ma anche a livello regionale. Nonostante la severità dello shock, in realtà vediamo i presupposti per una ripartenza (domani sarà l’occasione per presentare il nostro rapporto annuale sull’export per capire le prospettive del prossimo anno), una ripartenza che inevitabilmente dovrà essere trainata da quel grande fattore di resilienza per la nostra economia che è l’export. Ovviamente SACE, nell’ambito del Patto per l’Export, è pronta a fare la sua parte in questa direzione”.

A dirlo è dell’amministratore delegato di SACE Pierfrancesco Latini, intervenuto in queste ore alla tappa odierna del RoadShow Patto per l’Export.

“Pur in un contesto avverso, questa offerta e la nostra attività hanno quindi consentito nella prima parte dell’anno di mobilitare risorse a supporto di export e internazionalizzazione per oltre 11 miliardi di euro, il 37% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente a conferma di un ruolo naturalmente anticiclico della ECA. Un impegno rafforzato dagli strumenti governativi messi a disposizione negli ultimi mesi – ha dichiarato Latini – uno di questi è Garanzia Italia, previsto dal Decreto Liquidità, che ci ha visto impegnati proprio per dare risposta alle esigenze di liquidità delle imprese colpite dallo shock Covid-19 che ha consentito l’erogazione di finanziamenti da parte del sistema bancario e supportati dalla nostra garanzia per oltre 13 miliardi di euro. Tutto questo ci ha portato a raggiungere nei soli primi sei mesi dell’anno un volume di oltre 20 miliardi di euro mobilitati a supporto delle imprese.