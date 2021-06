Export digitale, nuovo ciclo di webinar di SACE e Promos Italia per aiutare le PMI

editato in: da

(Teleborsa) – Inizierà tra pochi giorni “Ripartire in digitale“, il nuovo ciclo di webinar organizzato da SACE Education e Promos Italia (l’agenzia nazionale del sistema camerale che supporta le imprese italiane nei processi di internazionalizzazione), in collaborazione con Assocamerestero. L’obiettivo è sostenere le imprese italiane, soprattutto le PMI, che vogliono approfondire le opportunità di business e i processi digitali a supporto dell’export in mercati strategici per il Made in Italy.

L’iniziativa è articolata in un ciclo di cinque incontri in cui saranno affrontati il quadro macro-economico del Paese, le opportunità di business per le imprese italiane e lo scenario digitale che, oggi più che mai, garantisce nuove modalità di accesso ai mercati. Il primo appuntamento sarà focalizzato sul Giappone (16 giugno), per poi proseguire con la Russia (24 giugno), gli Emirati Arabi Uniti (14 settembre), il Canada (21 settembre) e infine il Sudafrica (12 ottobre).

“Ad oggi solo il 10% delle PMI italiane vende online, rispetto al 18% della media europea. Occorre recuperare i ritardi accumulati rispetto ai nostri peers europei e con questa iniziativa – ha dichiarato Mariangela Siciliano, Head of Education di SACE – SACE conferma il suo impegno a supporto delle PMI per accompagnarle in percorsi di crescita internazionale puntando sulle opportunità offerte dall’export digitale”.

“Dall’ultima indagine di Promos Italia è emerso che quasi il 70% delle imprese intende aumentare le vendite all’estero tramite piattaforme online – ha commentato Alessandro Gelli, direttore di Promos Italia – Questo testimonia che sempre più imprenditrici ed imprenditori hanno compreso l’importanza del digitale per intraprendere con successo i loro processi di internazionalizzazione”.