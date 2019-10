EXPO Ferroviaria, Andi (Hitachi Rail STS): “Partner di FS abbiamo anche vari progetti per metro”

editato in: da

(Teleborsa) – Hitachi Rail STS è molto focalizzata sullo sviluppo del trasporto su ferro in Italia. Partner “consolidato” del Gruppo FS Italiane, la compagnia ferroviaria è specializzata anche sulle metropolitane cittadine ed ha già acquisito vari progetti nelle città che stanno investendo sul futuro del trasporto di massa.

E’ quanto ha spiegato a Teleborsa Christian Andi, Business Unit President EMEA di Hitachi Rail STS, in occasione della partecipazione a EXPO Ferroviaria, in corso in questi giorni a Milano.

Quali sono i progetti di Hitachi Rail STS in Italia?

“L’italia per noi è il mercato domestico, quindi è il mercato dove abbiamo la maggior parte delle nostre persone, dove sviluppiamo le nostre tecnologie. Abbiamo grandi progetti in corso con le Ferrovie dello Stato, sia con l’operatore Trenitalia sia con il Rete Ferroviaria Italiana: principalmente progetti Alta Velocità, progetti linee convenzionali, tutto ciò che è trasporto di lungo raggio”.

“Le Ferrovie – ha spiegato – stanno guardando al miglioramento e all’incremento della capacità delle linee, con un programma molto visionario di upgrade di tutte le linee esistenti oggi convenzionali allo standard RTMS, che garantirà una maggiore capacità con infrastrutture esistenti. Hitachi Rail è leader nel mondo nella realizzazione di questo standard, quindi siamo un partner abbastanza consolidato delle Ferrovie”.

Il focus di Hitachi – ha spiegato il manager – “non è solo ferroviario”. “Esistono anche progetti per trasporti di massa, mass transit come li chiamiamo, quindi tram al servizio delle città, metropolitane, people mover. In Italia, in particolare, si svilupperà molto il mondo delle tramvie e noi siamo molto attivi nelle metropolitane delle grandi città: a Milano, la linea 5 driverless è nostra e ne facciamo anche le operation attraverso la società Metro 5; Brescia l’abbiamo fatta noi, Genova e Napoli”.

“Tutte le città che investono sul trasporto pubblico vedono Hitachi Rail come partner”, ha concluso Andi.