Expo Dubai, FS Italiane Gold Sponsor del padiglione Italia

(Teleborsa) – Ferrovie dello Stato Italiane racconterà a Expo 2020 Dubai la nuova visione del Gruppo FS di mobilità sostenibile e integrata a supporto dell’economia e del turismo del Paese, della valorizzazione dei suoi territori e delle sue bellezze.

FS sarà infatti presente in qualità di Gold Sponsor del Padiglione Italia all’Esposizione Universale che prenderà il via il 1° ottobre 2021.

Ad illustrare la partnership, oggi, nella Sala Presidenziale della stazione di Roma Ostiense, Luigi Di Maio, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Paolo Glisenti, Commissario Generale di Sezione per l’Italia per Expo 2020 Dubai, Nicoletta Giadrossi, Presidente del Gruppo FS Italiane e Luigi Ferraris, Amministratore Delegato del Gruppo FS Italiane.

Per i visitatori del Padiglione Italia dell’Esposizione Universale il Gruppo FS ha allestito un’installazione di tipo immersivo nella sezione finale del percorso espositivo: un’ambientazione di suoni e immagini su uno schermo lungo 27 metri ispirato al tema della bellezza dove il meglio della tecnologia infrastrutturale del Gruppo FS, coniugata con sostenibilità e innovazione, si fonde con i paesaggi italiani. Un viaggio metaforico a bordo dei treni del Gruppo FS e lungo le opere infrastrutturali che Ferrovie ha realizzato e sta realizzando per contribuire allo sviluppo del Paese.

Per celebrare la propria presenza a Expo Dubai, per tutta la durata dell’Esposizione Universale che si concluderà il 31 marzo 2022, sui binari italiani correrà anche un Frecciarossa 1000 con una livrea che richiama il simbolo e i colori del Padiglione Italia.