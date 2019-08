Expo 2020 Dubai, arriva 1 milione di euro dal Ministero per partecipare

editato in: da

(Teleborsa) – Il Ministero dell’Agricoltura mette sul piatto 1 milione di euro per la partecipazione dell‘Italia all’Expo 2020 di Dubai. Un evento importante per la visibilità del made in Italy all’estero, cui il Ministro delle Politiche Agricole Gian Marco Centinaio non vuole mancare.

Il Ministro ha quindi firmato i decreti che prevedono lo stanziamento appunto di un milione di euro per la partecipazione del Ministero all’evento negli Emirati Arabi. I provvedimenti contengono anche le disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità alimentare e l’aumento della percentuale riguardante il premio ai giovani agricoltori.

“Con lo stanziamento per Expo 2020 – afferma il Ministro – ci apriamo all’agricoltura del futuro promuovendo il modello italiano in campo agroalimentare, è un appuntamento fondamentale per valorizzare il comparto”.

“Al Ministero siamo attenti – continua Centinaio – a facilitare il ricambio generazionale con il Decreto che aumenta al 2% la percentuale del massimale nazionale dei pagamenti diretti da destinare al finanziamento del premio per i giovani agricoltori, assicurando lo snellimento delle relative procedure burocratiche”.

