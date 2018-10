Exploit dell’indice siderurgico a Piazza Affari (+2,15%), notevole balzo in avanti per Tenaris

editato in: da

(Teleborsa) – Andamento brillante per l’indice italiano delle azioni siderurgiche, peraltro preannunciato dalla buona performance dell’indice EURO STOXX.

Il FTSE Italia Basic Materials ha aperto a quota 35.091,42, in accelerazione del 2,15% rispetto alla chiusura precedente. In salita anche l’indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione che viaggia a 352,79, dopo che in principio di giornata era a quota 349,08.

Tra le Blue Chip di Piazza Affari dell’indice siderurgico, seduta decisamente positiva per Tenaris, che tratta in rialzo del 2,16%.

Tra le azioni del Ftse MidCap, punta con decisione al rialzo la performance di SOL, con una variazione percentuale dell’1,52%.

In luce Aquafil, con un ampio progresso dell’1,49%.