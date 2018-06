Exploit dell’indice italiano delle azioni siderurgiche (+4,63%), al centro degli acquisti Tenaris (+4,85%)

editato in: da

(Teleborsa) – Andamento brillante per il FTSE Italia Basic Materials, peraltro preannunciato dalla buona performance dell’indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione.

Il comparto siderurgico in Italia ha aperto a quota 40579,82, in accelerazione del 4,63% rispetto alla chiusura precedente. In salita anche l’indice azionario che rappresenta 11 paesi dell’Area Euro che ha terminato gli scambi 382,49, dopo che in principio di giornata era a quota 379,5.

Tra le azioni più importanti dell’indice siderurgico di Milano, ottima performance per Tenaris, che ha chiuso in rialzo del 4,85%.

Tra i titoli a media capitalizzazione del comparto siderurgico, bene SOL, con un rialzo dell’1,80%.

Tra i titoli a bassa capitalizzazione dell’indice siderurgico, seduta decisamente positiva per Intek, che ha terminato in rialzo del 3,83%.

Svetta Aquafil che segna un importante progresso del 3,63%.