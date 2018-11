Exploit dell’indice dei titoli bancari in Italia (+2,09%)

editato in: da

(Teleborsa) – Andamento brillante per il comparto bancario a Piazza Affari, peraltro preannunciato dalla buona performance dell’EURO STOXX Banks.

Il settore bancario italiano ha aperto a quota 7.839,73, in accelerazione del 2,09% rispetto alla chiusura precedente. In salita anche l’indice bancario europeo che viaggia a 95,92, dopo che in principio di giornata era a quota 95,15.

Nel listino principale, rialzo per Banco BPM, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,59%.

In primo piano Unicredit, che mostra un forte aumento del 2,76%.

Decolla UBI Banca, con un importante progresso del 2,52%.

Tra le medie imprese quotate sul listino milanese, grande giornata per Banca MPS, che sta mettendo a segno un rialzo del 2,17%.

Denaro su Credem, che registra un rialzo dell’1,40%.

Bilancio decisamente positivo per Credito Valtellinese, che vanta un progresso dell’1,39%.

Tra i titoli a bassa capitalizzazione dell’indice bancario, ottima performance per Banca Profilo, che scambia in rialzo del 2,51%.

Buona performance per Banco di Desio e della Brianza, che cresce dell’1,99%.