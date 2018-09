Exploit del settore automotive dell’Italia (+1,70%). Exploit di Ferrari nel giorno del piano

editato in: da

(Teleborsa) – Andamento brillante per il comparto italiano auto e ricambi, peraltro preannunciato dalla buona performance dell’EURO STOXX Automobiles & Parts.

Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha aperto a quota 206.997,45, in accelerazione dell’1,70% rispetto alla chiusura precedente. In salita anche l’indice europeo del settore auto e ricambi che ha terminato gli scambi 517,48, dopo che in principio di giornata era a quota 512,85.

Tra le azioni più importanti dell’indice automotive di Milano, brilla Ferrari, chiudendo la seduta con un aumento del 3,94%. Oggi 18 settembre, Louis Camilleri, il nuovo Amministratore Delegatoha alzato il velo sul nuovo piano.

Modesto recupero sui valori precedenti per Brembo, che conclude in progresso dello 0,52%.