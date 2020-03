editato in: da

(Teleborsa) – Expert System annuncia che parteciperà all’evento Mid & Small Virtual Conference, che si svolgerà il 31 marzo 2020. L’evento è stato organizzato da Virgilio – Investor Relations.

Nel corso della giornata, l’Ad Stefano Spaggiari ed il Group CEO Walt Mayo incontreranno un selezionato numero di investitori in incontri virtuali one to one.