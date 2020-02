Expert Systems nomina Walt Mayo quale CEO del Gruppo

editato in: da

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Expert System, riunitosi in data odierna, ha nominato Walt Mayo quale Chief Executive Officer del Gruppo (Group CEO).

Con un’esperienza di oltre vent’anni nelle vendite, nel marketing e nella guida strategica dei canali di sviluppo, Walt rivestirà un ruolo chiave per l’espansione del business in USA e avrà la responsabilità di guidare Expert System in una nuova fase di crescita a livello globale.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Walt nel nostro Gruppo”, ha dichiarato Stefano Spaggiari, Amministratore Delegato di Expert System.