Expert Systems annuncia aumento riservato per finanziare internazionalizzazione

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Expert System ha deliberato un aumento di capitale riservato fino a circa 3 milioni di euro, mediante emissione di massime 1.111.111 azioni ordinarie prive dell’indicazione del valore nominale, offerte al prezzo unitario di sottoscrizione di 2,70 euro, di cui 2,69 euro a titolo di sovrapprezzo e 0,01 euro a quota capitale.

Le nuove azioni ordinarie sono state offerte in sottoscrizione a due investitori istituzionali: Indaco Venture Partners SGR (per un importo pari a 1.999.998 euro con emissione di 740.740 azioni) e Invesco (per un importo pari a 1.000.001,70 euro con emissione di 370.371 azioni).

“Siamo profondamente onorati della fiducia nei nostri confronti da parte di Indaco Venture Partners SGR e Invesco”, ha dichiarato Walt Mayo, Ceo di Expert System.

Le nuove risorse finanziarie saranno utilizzate per dare continuità ai piani di espansione internazionale del Gruppo, a partire dagli Stati Uniti, dove il principale obiettivo è rappresentato dalla capacità di replicare e consolidare le esperienze maturate in Europa in ambito assicurativo, bancario e finanziario.

A conclusione dell’operazione, il capitale sociale di Expert System è rappresentato da 41.127.182 azioni ordinarie, aventi tutte le medesime caratteristiche di quelle attualmente in circolazione, per un capitale nominale di complessivi 411.271,82 euro.