Expert System, concluso con successo l’aumento di capitale

(Teleborsa) – Buone notizie per Expert System. La società che opera nel mercato di cognitive computing e text analytics ha comunicato che l’Offerta in Opzione agli azionisti delle massime n. 3.718.654 azioni oggetto dell’aumento di capitale, si è conclusa con successo.

Sono stati complessivamente esercitati n. 23.977.530 diritti di opzione e, quindi, sono state sottoscritte n. 3.197.004 Nuove Azioni, pari all’85,97% delle azioni complessivamente offerte e corrispondenti a un controvalore totale pari a Euro 4.156.105,20. Le azioni sottoscritte nell’ambito dell’offerta in opzione saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestita da Monte Titoli al termine della giornata contabile odierna e saranno disponibili a partire dall’1 dicembre 2017.

Sulla base delle richieste in prelazione ricevute, verranno inoltre assegnate ulteriori n. 463.824 Nuove Azioni, pari al 12,47% delle azioni complessivamente offerte, per un ammontare di Euro 602.971,20.

Considerando i risultati complessivi dell’offerta, alla data odierna l’aumento capitale risulta sottoscritto per n. 3.660.828 Nuove Azioni, pari al 98,44% delle azioni complessivamente offerte, per un controvalore complessivo di Euro 4.759.076,40. Per effetto delle risultanze delle sottoscrizioni di cui sopra, il capitale sociale di Expert System S.p.A. risulterà pari a Euro 316.918,85 suddiviso in n. 31.691.885 azioni ordinarie prive di valore nominale.

Le azioni di nuova emissione sono state sottoscritte al prezzo di Euro 1,30 cadauna con rapporto di sottoscrizione pari a n. 2 (due) nuove azione ogni n. 15 (quindici) diritti posseduti.

Le azioni n. 57.826 (pari all’1,56% delle azioni complessivamente offerte) rimaste inoptate successivamente all’esercizio del diritto di prelazione da parte degli azionisti potranno essere collocate, a cura dell’organo amministrativo e nel rispetto della normativa vigente, entro il termine finale di sottoscrizione del 31 marzo 2018.

I principali azionisti della Società Stefano Spaggiari, Marco Varone e Paolo Lombardi, hanno esercitato i diritti di opzione per la sottoscrizione dell’aumento di capitale per un controvalore complessivo pari a Euro 0,95 milioni.