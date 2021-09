Exor, utile di 838 milioni di euro nel 1° semestre 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Exor – la holding finanziaria controllata dalla famiglia Agnelli – ha chiuso il primo semestre 2021 con un utile consolidato di 838 milioni di euro, in miglioramento di 2.156 milioni di euro rispetto al primo semestre 2020, che si era chiuso con una perdita consolidata di 1.318 milioni di euro (principalmente a causa dell’impatto negativo della pandemia). Il miglioramento – evidenzia la società – è principalmente attribuibile alle buone performance delle società operative (+2.636 milioni di euro), parzialmente compensate da una perdita non ricorrente (504 milioni di euro) derivante dal deconsolidamento di FCA, a seguito della fusione con PSA.

Al 30 giugno 2021 il valore patrimoniale netto di Exor era di 32.158 milioni di dollari, in aumento di 2.657 milioni (+9%) rispetto ai 29.501 milioni di dollari al 31 dicembre 2020. Al 30 giugno 2021 il valore patrimoniale netto per azione era di 136,54 dollari, con un aumento di 11,28 dollari per azione (+ 9%) rispetto ai 125,26 dollari al 31 dicembre 2020.

La posizione finanziaria netta consolidata al 30 giugno 2021 è negativa per 3.129 milioni di euro e riflette una variazione positiva di 122 milioni di euro rispetto alla posizione finanziaria negativa di 3.251 milioni di euro al 31 dicembre 2020, principalmente per effetto dei dividendi incassati da partecipazioni (1.101 milioni di euro), parzialmente compensati dagli investimenti (862 milioni di euro) e dal dividendo distribuito (100 milioni di euro).

(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)