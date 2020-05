editato in: da

(Teleborsa) – Giano Holding, società veicolo del Gruppo EXOR per l’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa sulle azioni ordinarie di GEDI Gruppo Editoriale, annuncia che per effetto dei Decreti varati dal Governo per l’emergenza coronavirus, i termini del procedimento autorizzativo finalizzato alla pubblicazione del Documento d’Offerta cominceranno a decorrere dal 16 maggio 2020.