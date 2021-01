EXOR, offerta d’acquisto su bond in scadenza nel 2022 e 2024 ed emissione nuovo bond

editato in: da

(Teleborsa) – EXOR ha annunciato il lancio di un’offerta di acquisto in contanti su due bond. Il primo ha scadenza nel 2022 e ammonta a 750 milioni di euro, il secondo nel 2024 e ammonta a 650 milioni di euro. Entrambi sono quotati alla Borsa del Lussemburgo.

La holding finanziaria controllata dalla famiglia Agnelli ha anche comunicato il lancio di una nuova emissione obbligazionaria denominata in euro e da quotare sempre alla Borsa del Lussemburgo. Lo scopo dell’emissione, si legge in una nota, è raccogliere nuovi fondi per gli scopi aziendali generali di Exor, tra cui il rifinanziamento del debito esistente.

BNP Paribas, Citigroup Global Markets Europe, ING, Société Générale e UniCredit sono state nominate joint lead manager sull’emissione della nuova obbligazione. BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Société Générale e UniCredit sono state nominate dealer manager dell’operazione di acquisto dei due bond.