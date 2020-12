Exor insieme a Hermes per sviluppo brand lusso cinese Shang Xia

editato in: da

(Teleborsa) – Exor e Hermès International annunciano un accordo per accompagnare Shang Xia, una delle prime società cinesi nel settore del lusso di alta gamma, nella sua prossima fase di sviluppo.

Exor investirà circa 80 milioni di euro in Shang Xia attraverso un aumento di capitale riservato, che permetterà di acquisire la quota di maggioranza della Società. Hermès, che ha accompagnato con successo Shang Xia nella sua prima fase di sviluppo, rimarrà come azionista rilevante insieme a Exor e alla fondatrice Jiang Qiong Er.

L’investimento, che si prevede sarà perfezionato entro la fine del 2020, comporterà per Hermès una plusvalenza straordinaria pari a circa 80 milioni di euro.

Axel Dumas, Presidente Esecutivo di Hermès, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di quanto ha realizzato Shang Xia negli ultimi 10 anni, ripagando la fiducia che avevamo riposto nelle caratteristiche uniche del suo brand e nell’originalità della sua proposta”. Con Exor, condividiamo una una profonda cultura familiare e imprenditoriale, grazie ai quali potremo conseguire nuovi successi per Shang Xia” ha aggiunto Axel Dumas.

Con questo accordo, Shang Xia beneficerà del sostegno di due società a controllo familiare, una con radici in Francia, l’altra in Italia, unite dalla cultura dell’eccellenza e dallo stesso spirito imprenditoriale. John Elkann, Presidente e AD di Exor, ha commentato: “Siamo felici di mettere al servizio di Shang Xia la nostra esperienza nello sviluppo di brand di lusso a livello globale, così come lo spirito imprenditoriale che anima tutte le società di Exor”.