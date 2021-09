Exor-Ferrari, siglata partnership con ex Chief Design Officer di Apple

(Teleborsa) – Exor, la holding della famiglia Agnelli, e Ferrari hanno siglato una partnership pluriennale e a lungo termine con Jony Ive e Marc Newson, che guidano l’agenzia creativa LoveFrom. La collaborazione esplorerà una serie di progetti creativi nel mondo del lusso, spiega una nota della società guidata da John Elkann. In particolare, Jony Ive – che è stato dal 1997 al 2019 a capo del design di Apple – entrerà a far parte del Partners Council di Exor, ovvero un forum annuale per condividere idee ed esplorare potenziali opportunità di business.

“Nel costruire grandi aziende, crediamo anche nella costruzione di grandi partnership – ha commentato John Elkann, presidente e amministratore delegato di Exor e presidente di Ferrari – Subito dopo la fondazione di LoveFrom, abbiamo iniziato a parlare con Jony e Marc delle opportunità di combinare la loro creatività di fama mondiale con la nostra, in modi complementari e incrementali. La Ferrari rappresenta una prima, emozionante opportunità per fare grandi cose insieme mentre costruiamo il nostro futuro. Sono anche lieto che Jony si unisca al nostro Partners Council, dove non vediamo l’ora di beneficiare delle sue prospettive”.



“Siamo amici di John da molti anni e siamo grandi ammiratori della sua intuizione e visione – hanno detto Marc Newson e Sir Jony Ive – Siamo entusiasti di intraprendere una collaborazione così importante e a lungo termine con Ferrari e, più in generale, Exor. Come proprietari e collezionisti Ferrari, non potremmo essere più entusiasti di collaborare con questa straordinaria azienda e in particolare con il team di progettazione sapientemente guidato da Flavio Manzoni. Vediamo alcune opportunità uniche ed entusiasmanti lavorando insieme, che crediamo produrranno un lavoro importante e prezioso”.