EXOR, Elkann: “Sempre usciti dalle crisi più forti”

(Teleborsa) – “Attraverso gli anni e le generazioni abbiamo attraversato molte crisi, tutte diverse, e ne siamo sempre usciti più forti proprio grazie a queste esperienze”. Così il Presidente e Ad di EXOR, John Elkann, in occasione dell’assemblea degli azionisti, richiamando i valori del “coraggio e responsabilità” che accomunano tutte le società del Gruppo. Il Presidente voluto anche ringraziare consiglieri di amministrazione e manager di EXOR e delle società partecipate per la rinuncia al compenso per quest’anno.

Elkann ha confermato che la fusione fra FCA e PSA prosegue “secondo i piani e nei tempi previsti”. Parlando della difficile situazione dell’auto, si è mostrato ottimista ed ha sottolineato “siamo all’inizio di una nuova era di innovazione in questo settore, dovuto alla tripla rivoluzione dell’auto connessa, pulita e autonoma”. Di qui la necessità di “cogliere le opportunità di questa rivoluzione”.

Il numero uno del Gruppo ha confermato “manterremo la proprietà di PartnerRe”, aggiungendo “siamo determinati a sostenerne lo sviluppo”. Poi ha ricordato che la società “è posizionata” nel settore della riassicurazione e che non si attendono grandi impatti dalla pandemia.

A proposito della recente acquisizione di GEDI, il Presidente di EXOR ha parlato del recente cambio della “leadership” e della necessità di portare avanti la trasformazione digitale, senza dimenticare il capitale umano, i giornalisti e professionisti “di grande talento che lavorano in Gedi e che sono la vera forza della società”.