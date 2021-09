EXOR, Diego Piacentini nominato advisor e Presidente di Exor Seeds

editato in: da

(Teleborsa) – Exor annuncia la nomina di Diego Piacentini quale Advisor e Presidente di Exor Seeds, la divisione venture del gruppo guidata da Noam Ohana.

Piacentini possiede una leadership tecnologica di fama mondiale ed è l’unico dirigente a aver ricoperto ruoli senior sia in Apple (dal 1987 al 2000) che in Amazon.com (dal 2000 al 2016) durante gli anni della sua formazione. Nel 2016, fu nominato dall’allora Premier italiano quale Commissario per l’Agenda Digitale, ruolo che ha ricoperto fino al 2018 ed attualmente è onsigliere non esecutivo di The Economist Group e advisor e consigliere di altre società.

Exor ha investito oltre 700 milioni di dollari nel settore tecnologico negli ultimi anni (incluso Via di cui risulta il principale azionista), mentre Exor Seeds ha sostenuto oltre 40 startup in tutto il mondo, con un particolare focus su mobilità, fintech e sanità.

L’apporto di Piacentini sarà quindi proficuo per il Gruppo, che conta di sostenere una serie di iniziative imprenditoriali in Italia e partecipare ad eventi quali l’Italiam Tech Weeek e Vento, il nuovo programma di venture building sostenuto da exor.