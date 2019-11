Ex Ilva, Unicredit sospende rate mutui per 12 mesi

editato in: da

(Teleborsa) – Unicredit sospende per 12 mesi le rate di mutui e finanziamenti per i dipendenti e i fornitori dell’azienda clienti della banca coinvolti nella vicenda dell’ex Ilva.

Lo comunica il gruppo, specificando che la decisione è stata presa anche per “andare incontro ai suggerimenti pervenuti dalla Fabi

e dall’Abi” e che le domande di sospensione potranno essere presentate dagli interessati presso le filiali UniCredit.

“Il nostro Gruppo – spiegano i responsabili per l’Italia di UniCredit Andrea Casini e Remo Taricani in una nota – ha voluto mettere in atto un intervento mirato a sostegno dei lavoratori dell’ex Ilva, delle aziende fornitrici e delle loro famiglie che attraversano un momento di grande difficoltà, confermando ancora una volta come UniCredit sia attenta alle esigenze del territorio e, in particolare, della clientela in potenziale condizione di vulnerabilità finanziaria”.