Ex Ilva, Procura Taranto ordina spegnimento Altoforno 2

(Teleborsa) – La Procura di Taranto ha disposto l’avvio delle procedura di spegnimento dell’Altoforno 2 dell’impianto ex Ilva di Taranto, che era stato sottoposto a sequestro preventivo dopo l’incidente costato la morte nel 2015 di un operaio. Lo spegnimento dell’Altoforno 2 provocherebbe la drastica sospensione di gran parte della produzione dell’impianto, mettendo a serio rischio la sua stessa sopravvivenza.

L’incontro al Mise sull’ex Ilva, ha riferito il Segretario generale della Fim-Cisl, Marco Bentivogli, “si è così aperto con la preoccupante novità che riguarda l’atto della Procura di Taranto che decreterebbe appunto lo spegnimento dell’Altoforno 2 (Afo 2). Una notizia che, insieme alla richiesta di cassa per fronteggiare il calo del 40% delle importazioni in Europa di coils preoccupa moltissimo le organizzazioni sindacali”.

Il Ministro Di Maio, ha aggiunto Bentivogli, ha comunicato durante l’incontro che il “Governo sta interloquendo con la Procura e ha chiesto di sospendere il provvedimento di spegnimento”.

Intanto si è concluso con un nulla di fatto il tavolo sull`Ilva con Arcelor-Mittal e i sindacati. Si tratta dell’incontro di verifica dell’accordo del 6 settembre 2018, dopo la richiesta da parte di Arcelor Mittal di un periodo di 13 settimane di cassa per 1.395 lavoratori del sito di Taranto. “Continuiamo a lavorare, c’è ancora tanto da fare per i lavoratori e per Taranto”, ha dichiarato il vicepremier e Ministro Luigi Di Maio.

Presenti alla riunione, oltre a Di Maio e al vice capo di gabinetto Fontana, l’Ad di Arcelor Mittal Matthieu Jehl, le organizzazioni sindacali di categoria Fim, Fiom, Uilm nazionali e territoriali, e i Commissari Ilva As Picucci e Fazio.

