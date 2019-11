Ex Ilva, Patuanelli: Governo non consentirà chiusura del sito

editato in: da

(Teleborsa) – Il Governo “non consentirà la chiusura dello stabilimento di Taranto ex Ilva e garantirà, invece la continuità produttiva“. Lo ha detto il Ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, al termine della riunione a Palazzo Chigi con il Premier Giuseppe Conte, convocata d’urgenza dopo cheArcelorMittalha notificato ai commissari straordinari dell’azienda la volontà di rescindere l’accordo per l’affitto con acquisizione delle attività di Ilva Spa e di alcune controllate, acquisite secondo l’accordo chiuso il 31 ottobre.



“Non esiste un diritto di recesso, come strumentalmente ArcelorMittal ha scritto oggi – ha aggiunto – non esiste la questione della tutela legale come elemento contrattuale. Il Governo non consentirà la chiusura dello stabilimento”, ha ribadito.

Nel frattempo, è scattato l’allarme dei Sindacati che – dopo l’annuncio – hanno parlato di”bomba sociale”.