Ex Ilva, il primo tavolo tecnico al Mise non soddisfa i sindacati

editato in: da

(Teleborsa) – Tutto rinviato alle prossime due settimane. Il primo tavolo tecnico al Mise sulla vertenza AncelorMittal tra tra delegazioni Fim, Fiom, Uilm, Invitalia, Ministero del Lavoro e Ambiente in collegamento via web si conclude con un nulla di fatto e la consapevolezza che alla partecipata del Ministero dell’Economia serviranno ancora due settimane per concludere la due diligence sull’azienda.

Duro il commento dei sindacati. Per Guglielmo Gambardella e Antonio Talò, rispettivamente Coordinatore nazione per la siderurgia e segretario di Taranto di Uil, “l’incontro di oggi al Mise non ha chiarito nessun aspetto sul futuro dell’ex Ilva. Il Ministero dello Sviluppo economico, Invitalia e gli altri Ministeri che sono intervenuti non ci hanno fornito nessun elemento concreto sull’ingresso pubblico dello Stato nella società con Arcelor Mittal, oltre che sul futuro piano industriale, ambientale, occupazionale. Lo Stato sembra brancolare nel buio mentre dovremo attendere almeno due settimane per la conclusione della due diligence per la valutazione economica dell’ingresso pubblico. Dopo ci sarà un confronto sulle prime ipotesi tra Governo e multinazionale”.

E concludono: “ad oggi non si capisce su quali basi possa essere avviato un confronto sul futuro dell’ex Ilva – concludono – perché non abbiamo nessun elemento né industriale, né ambientale e nemmeno occupazionale. Si continua a perdere tempo mentre la situazione della sicurezza nel sito di Taranto è sempre più preoccupante”.

Meno infuocato il commento di Gianni Venturi, segretario nazionale Fiom-Cgil e responsabile siderurgia: “Ribadiamo un giudizio positivo su un processo che dovrebbe portare attraverso Invitalia all’ingresso di capitale pubblico nell’assetto societario di ArcelorMittal e ai riflessi dello stesso sulle strategie industriali e sui vincoli occupazionali ed ambientali”. “Il nostro riferimento resta l’accordo del 6 settembre 2018 e su quell’accordo c’è un vincolo legato all’espressione democratica dei lavoratori”, ha sottolineato Venturi.

Sul piede di guerra invece Usb Taranto che ha proclamato per il 2 ottobre uno sciopero di 24 ore con presidio davanti alla portineria C della fabbrica: “la riapertura del confronto su tavoli istituzionali da un lato e il reinserimento al lavoro di circa 200 lavoratori non bastano, e non ci inducono a sperare che ArcelorMittal possa invertire la marcia e trasformarsi in un gestore serio ed affidabile – si legge in una nota del sindacato – Far tornare in azienda alcuni dipendenti ha tutto il sapore del contentino, l’ostinarsi a cercare un dialogo con la multinazionale una perdita di tempo. Quindi il gruppo franco-indiano va immediatamente allontanato. Poi sarà compito del Governo avviare una vera riconversione economica del territorio”.