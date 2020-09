Ex Ilva, ENI Rewind: da ArcelorMittal Italia incarico per assistenza bonifica

editato in: da

(Teleborsa) – Eni Rewind, società ambientale di Eni specializzata nel risanamento e nella valorizzazione delle risorse naturali in ottica circolare, ha ricevuto da ArcelorMittal Italia il mandato per l’assistenza nella progettazione degli interventi di bonifica dell’area dell’ex Ilva di Taranto.

Il contratto – fa sapere Eni Rewind in una nota – contempla anche l’assistenza specialistica nell’iter autorizzativo finalizzato all’approvazione da parte degli enti preposti del progetto di messa in sicurezza operativa dello stabilimento ArcelorMittal Italia a Taranto.

Nell’ambito delle indagini ambientali, già avviate da ArcelorMittal, sono previste ulteriori caratterizzazioni dei suoli, sui quali si estendono gli impianti, attraverso modelli concettuali 3D e idrogeologici. L’obiettivo è quello di raccogliere ulteriori informazioni per l’aggiornamento delle messe in sicurezza già attive e per la progettazione della messa in sicurezza operativa dell’area, minimizzando gli impatti sull’operatività del siderurgico.