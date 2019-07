Ex Ilva, Di Maio: immunità mai ma troveremo soluzione con azienda

editato in: da

(Teleborsa) – “Nessuna persona in questo Paese potrà mai godere di una immunità per responsabilità di morti sul lavoro o disastri ambientali”. Lo ribadisce il Vicepremier e Ministro Luigi Di Maio, assicurando però che sulla ex Ilva “sull’immunità troveremo una soluzione

concordata con l’azienda”. Invece, “nessun commento” sullo stop deciso per l’altoforno numero 2.

“In questi mesi di interlocuzione ho sempre detto ad Arcelor Mittal – sottolinea Di Maio in una intervista al Mattino – che la dirigenza non ha nulla da temere dal punto di vista legale se dimostra buona fede continuando nell’attuazione del piano”. E dunque “se si chiede di precisare questo concetto attraverso interpretazioni autentiche anche per norma siamo assolutamente disponibili. Ma nessuna immunità generalizzata”.

“Su Taranto – prosegue il Ministro – abbiamo raggiunto il miglior risultato possibile nelle peggiori condizioni possibili. Ora è ufficialmente partito il tavolo Istituzionale Permanente che ha lo scopo di rilanciare il territorio coinvolgendo in modo massiccio il Governo. Non c’era mai stato”.