Ex-Ilva, Di Maio firma il Decreto di nomina dei nuovi Commissari

(Teleborsa) – Il Ministro Di Maio ha firmato il decreto di nomina dei nuovi Commissari straordinari dell’ex-Ilva di Taranto. I nuovi commissari sono Francesco Ardito – avvocato e dirigente della AQP S.p.A. – Antonio Cattaneo – revisore contabile e responsabile nazionale della divisione Forensic di Deloitte – e Antonio Lupo, avvocato. Lo annuncia il MiSE in una nota.

La nomina arriva a poche ore dalle dimissioni dei precedenti Commissari e precede la prima seduta del Tavolo istituzionale permanente a guida MiSE, aprendo le porte alla realizzazione dei progetti per il futuro di Taranto, alle attività di bonifica e al rilancio economico e sociale del territorio.



Nella giornata di oggi, infatti, Corrado Carrubba, Piero Gnudi ed Enrico Laghi, Commissari straordinari dell’Ilva, avevano inviato una lettera di dimissionial Ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio. Lo comunica il Ministro in una nota del Mise. Le dimissioni avranno decorrenza dal primo giugno 2019. “A ore saranno individuati i nuovi commissari, che per il prossimo mese e mezzo affiancheranno i commissari uscenti per occuparsi di tutte le vicende relative ad Ilva”, aveva anticipato il Ministro del Lavoro.

AL VIA FASE 2 – Per l’ex Ilva – ha precisato Di Maio – “ora inizia la Fase 2, nella quale non ci si limiterà alla gestione della procedura di amministrazione straordinaria, ma in cui progetteremo e realizzeremo il futuro di Taranto, concentrandoci in particolare sulle attività di bonifica e sul rilancio economico e sociale del territorio”.