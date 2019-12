Ex Ilva: commissari e ArcelorMittal firmano pre-accordo, intesa entro gennaio

editato in: da

(Teleborsa) – Lucia Morselli, presidente e amministratore delegato di ArcelorMittal Italia, e i commissari straordinari dell’ex Ilva di Taranto hanno sottoscritto l’accordo di massima (heads of agreement) non vincolate per evitare l’addio del gruppo franco indiano dal polo siderurgico pugliese. Entro il 31 gennaio dovrà essere raggiunto un accordo definitivo.

La firma del documento di 4 pagine, è avvenuta al Tribunale di Milano, prima dell’avvio dell’udienza civile sul ricorso cautelare d’urgenza presentato dall’amministrazione straordinaria dell’ex Ilva contro il recesso del contratto d’affitto chiesto da ArcelorMittal. L’udienza sarà inviata per permettere lo sviluppo della trattativa per un accordo vincolante entro il prossimo mese.

Intanto, fonti del Ministero dello Sviluppo economico hanno fatto sapere che il ministro Stefano Patuanelli ha autorizzato

i commissari straordinari alla firma degli Heads of Agreement con ArcelorMittal. “Vengono poste le basi per trovare un accordo più completo entro gennaio”, commentano le fonti.

“Sono abbastanza soddisfatto, ci sono gli elementi per lavorare. È un pre-accordo, la soddisfazione piena arriverà quando ci sarà l’accordo vincolante”, ha affermato Claudio Sforza, direttore generale dell’ex Ilva di Taranto.