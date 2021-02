ex Ilva, Commissari annunciano anticipo di 200 euro a lavoratori in CIG

editato in: da

(Teleborsa) – I Commissari straordinari di Ilva hanno annunciato l’erogazione di un “anticipo di competenze” pari a 200 euro per il mese di febbraio ai lavoratori in cassa integrazione dello stabilimento di Taranto che ne faranno richiesta.

La decisione, spiegano i commissari, è stata presa “in adesione alle richieste delle organizzazioni sindacali e in sintonia con le istituzioni del Territorio di Taranto”. “Tale anticipazione si auspica possa servire a contribuire ad attenuare il disagio economico dei lavoratori che, stante l’assenza delle specifiche norme di legge, non hanno potuto percepire la consueta indennità integrativa”.

I sindacati sono stati intanto convocati per domani, venerdì 19 febbraio, dal neoministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, per avviare l’esame della vertenza e prendere contatto con i rappresentanti dei lavoratori.

Frattanto, il Tribunale di Lecce ha intimato lo spegnimento dell’area a caldo dell’acciaieria, entro il termine di 60 giorni, rigettando i ricorsi della multinazionale ArceloMittal e dei commissari straordinari dell’ex Ilva a contro l’ordinanza firmata dal sindaco Rinaldo Melucci avente ad oggetto il “rischio sanitario” connesso alla prosecuzione della produzione presso lo stabilimento. Una decisione che ha messo in allarme i sindacati, Confindustria e Federacciai, che avverte: con lo stop è in gioco lo stabilimento di Taranto ed il futuro della siderurgia in Italia.