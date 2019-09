Ex Ilva, al Ministero del Lavoro firmato rinnovo LPU

editato in: da

(Teleborsa) – “Tenuto conto dell’esigenza di assicurare ai lavoratori di Ilva in A.S., attualmente collocati in CIGS, il coinvolgimento in lavori di Pubblica Utilità (LPU), i rappresentanti di Ministero del Lavoro e dello Sviluppo Economico hanno confermato, oggi, a Roma presso il Ministero del Lavoro alla presenza di esponenti di Regione Liguria, Comune di Genova e sindacati, l’impegno del Governo per la prosecuzione di interventi di pubblica utilità. In continuità con quanto realizzato negli anni precedenti e in relazione al periodo di CIGS attualmente autorizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e coerentemente con quanto stabilito nell’Accordo di Programma del 29 novembre 1999″. Lo rende noto il ministero, sottolineando che “a tal fine potranno essere utilizzate le risorse finanziarie già disponibili, con l’impegno del Governo ad individuare le risorse integrative”.