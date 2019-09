Ewtec Napoli, l’energia che viene dal mare

editato in: da

(Teleborsa) – Energia dal mare: arriva per la prima volta in Italia, precisamente a Napoli, la tredicesima European Wave and Tidal Energy Conference (EWTEC), evento internazionale che si svolge ogni due anni. L’evento, organizzato dal Conisma, Consorzio nazionale interuniversitario per le scienze del mare, con il patrocinio dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, in collaborazione con Enel Green Power, la business line del Gruppo Enel dedicata alle energie rinnovabili, è in programma da oggi e fino al 6 settembre alla Stazione Marittima.

Tra gli altri, a Napoli, sono stati illustrati due sistemi. Il primo è Dimemo, messo a punto proprio a Napoli, al Molo San Vincenzo, l’antica diga sopraflutto del porto di Napoli. L’altro modello è il Rewec, in fase di realizzazione nel porto di Salerno, dove il progetto è già stato consegnato e i lavori sono pronti a partire. Lo stesso progetto è presente anche nel porto di Civitavecchia, nel Lazio, e in quello di Roccella Ionica, in Calabria.