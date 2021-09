Evergrande vola a Hong Kong su vendita Shengjing Bank

(Teleborsa) – Rimbalza sulla piazza di Hong Kong (+16,8%) il titolo Evergrande dopo aver annunciato la vendita della quota detenuta in Shengjing Bank per 9,9 miliardi di yuan (1,5 miliardi di dollari), al fine di raccogliere liquidità e pagare parte dei debiti.

Tuttavia, il colosso immobiliare Evergrande che la scorsa settimana non ha pagato interessi per 83,5 milioni, non sarà in grado di usare tali fondi ed onorare il pagamento di una cedola per 47,5 milioni dovuta agli obbligazionisti offshore ed in scadenza oggi.

Nel frattempo, Fitch ha tagliato a ‘C’ da ‘CC’ il rating su Evergrande, sul probabile mancato pagamento degli interessi dovuti sui bond. “Il declassamento – spiega l’agenzia americana – riflette il fatto che è probabile che Evergrande manchi il pagamento degli interessi su titoli senior non garantiti”, essendo la società già nel “periodo di tolleranza” di 30 giorni superato il quale scatta il default.