Eventi e scadenze: settimana del 19 aprile 2021

Lunedì 19/04/2021

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull’estero

G20 – Primo Agriculture Deputies Meeting (fino a martedì 20/04/2021)

Aziende:

Brunello Cucinelli – Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio 2020

Coca Cola – Risultati di periodo

Credito Valtellinese – Assemblea: Approvazione del bilancio individuale relativo all’esercizio 2020 (unica convocazione)

Fenix Entertainment – Assemblea: Bilancio

Franchi Umberto Marmi – Assemblea: Bilancio

Gismondi 1754 – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Iervolino Entertainment – Assemblea: Bilancio

Neurosoft – CDA: Bilancio

Portobello – Assemblea: Bilancio

Prima Industrie – Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 (in seconda convocazione 20 aprile 2021)

Renergetica – CDA: Bilancio

Risanamento – Assemblea: Assemblea annuale degli azionisti (in seconda convocazione 26 aprile 2021)

United Airlines Holdings – Risultati di periodo

Martedì 20/04/2021

Appuntamenti:

Istat – Permessi di costruire – III Trimestre 2020

Banca d’Italia – Indagine sul credito bancario: risultati per l’Italia

15.00 – BCE – Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell’Eurosistema

Aziende:

Abbott Laboratories – Risultati di periodo

Banca Carige – Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020

Carel Industries – Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020; nomina del Consiglio di Amministrazione e nomina del Collegio Sindacale

Covivio – Assemblea: Bilancio – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

D’Amico – Assemblea: Bilancio

Dea Capital – Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020

ENAV – CDA: Approvazione del bilancio consolidato, progetto del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e proposta di destinazione degli utili di esercizio

(Fino a giovedì 22/04/2021) Esprinet – Appuntamento: Partecipazione all’evento Mid & Small in London organizzato da Virgilio IR

Finlogic – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Franchi Umberto Marmi – Assemblea: Bilancio

Gas Plus – CDA: Bilancio

Go Internet – CDA: Bilancio

Inwit – Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020

Italgas – Assemblea: Bilancio di esercizio 2020 e delibera distribuzione utile dell’esercizio 2020 (unica convocazione) – Al termine dell’Assemblea il CEO Paolo Gallo risponderà alle domande dei giornalisti

Johnson & Johnson – Risultati di periodo

Lockheed Martin – Risultati di periodo

Mailup – Appuntamento: Presentazione analisti

Manpowergroup – Risultati di periodo

Netflix – Risultati di periodo

Newlat Food – Appuntamento: Presentazione analisti

Philip Morris International – Risultati di periodo

Portobello – Assemblea: Bilancio

Prima Industrie – Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 (seconda convocazione)

Procter & Gamble – Risultati di periodo

Recordati – Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio 2020

Relatech – Appuntamento: Presentazione analisti

Saes Getters – Assemblea: Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 (unica convocazione)

Servizi Italia – Assemblea: Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 (seconda convocazione il 21 aprile 2021)

Softec – Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 (in seconda convocazione il 21 aprile 2021)

Vianini – Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.

Scadenze Fiscali:

PREVINDAI – Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali integrativi a favore dei dirigenti di aziende industriali relativi alle retribuzione maturate nel trimestre Gennaio-Marzo 2021.

Mercoledì 21/04/2021

Appuntamenti:

CNEL – Webinar – Lavoro e piattaforme digitali. Europa, contrattazione collettiva, concorrenza

Bank of Canada – Riunione di politica monetaria e annuncio tassi

Banca d’Italia – Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell’Italia

Aziende:

BPER – Assemblea: Approvazione del bilancio individuale relativo all’esercizio 2020

Brunello Cucinelli – CDA: Approvazione dei dati di ricavi netti al 31 marzo 2021

Brunello Cucinelli – Appuntamento: Conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari

Cementir Holding – Assemblea: Approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2020

Dea Capital – Assemblea: Bilancio

De’ Longhi – Assemblea: Approvazione della relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2020

Ericsson – Risultati di periodo

Fenix Entertainment – Assemblea: Bilancio

Fine Foods & Pharmaceuticals Ntm – Assemblea: Bilancio

Italian Wine Brands – Assemblea: Bilancio

Italmobiliare – Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio 2020 (convocazione unica)

Mondo TV – Assemblea: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e nomina CdA

Nasdaq – Risultati di periodo

Sanlorenzo – Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020

Servizi Italia – Assemblea: Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 (seconda convocazione)

Sg Company – Appuntamento: Presentazione analisti

Softec – Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 (seconda convocazione)

Tecma Solutions – Assemblea: Bilancio

Tod’s – Assemblea: Approvazione del bilancio dell’esercizio 2020 – CDA: Formazione dei comitati e l’attribuzione di deleghe all’interno del consiglio

Whirlpool – Risultati di periodo

Giovedì 22/04/2021

Appuntamenti:

G20 – Secondo Culture Working Group Meeting in video conferenza (fino a venerdì 23/04/2021)

Istat – Fatturato dell’industria – Febbraio 2021

Webinar “La transizione digitale nel credito” – L’evento è organizzato da Banca d’Italia e Fintech Milano Hub, in videoconferenza. Chiude i lavori il Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco

Parlamento Europeo – ECON committee meeting – Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari

13.45 – BCE – Riunione di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi

14.30 – BCE – Conferenza stampa del Presidente Christine Lagarde

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione CTZ – BTP€i

Aziende:

Acea – Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 (seconda convocazione in data 23 aprile 2021)

American Airlines – Risultati di periodo

American Electric Power – Risultati di periodo

AT&T – Risultati di periodo

Banca Generali – Assemblea: Bilancio

Banca Ifis – Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio 2020

Banca Profilo – Assemblea: Approvazione del bilancio 2020

Be Shaping the Future – Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 e rinnovo Organi Sociali in scadenza (in seconda convocazione 23 aprile 2021)

Blue Financial Communication – Assemblea: Bilancio

Brembo – Assemblea: Bilancio di esercizio, bilancio consolidato e dichiarazione non finanziaria 2020 (convocazione unica)

Clabo – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Coima Res – Assemblea: Bilancio

Comer Industries – Assemblea: Bilancio

DiaSorin – Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio 2020 e approvazione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti (in seconda convocazione 23 aprile 2021)

Fabrica Immobiliare Sgr – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

First Western Financial – Risultati di periodo

Geox – Assemblea: Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31.12.2020

Illimity Bank – Assemblea: Approvazione del bilancio 2020

Illimity Bank – Assemblea: Bilancio

Intel – Risultati di periodo

Invesco – Risultati di periodo

Italian Wine Brands – Assemblea: Bilancio

Mailup – Assemblea: Bilancio

Mattel – Risultati di periodo

Moncler – Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio 2020

Moncler – Appuntamento: Conference call con la comunità finanziaria

Moncler – CDA: Approvazione dell’interim management statement al 31 marzo 2021

Relatech – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Ferragamo – Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020

Sanlorenzo – Assemblea: Bilancio

Tesmec – Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 (unica convocazione)

Trendevice – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Txt E-Solutions – Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio 2020 (convocazione unica)

Venerdì 23/04/2021

Appuntamenti:

8.00 – Economia – Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione BOT

Aziende:

Acea – Assemblea: Bilancio

American Express – Risultati di periodo

Amplifon – Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 e destinazione del risultato 2020 (unica convocazione)

Autogrill – Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio 2020 (unica convocazione)

Autogrill – Assemblea: Assemblea Straordinaria dei Soci per deliberare sulla proposta di attribuzione di delega al CdA ad aumentare il capitale sociale (unica convocazione)

Banca Generali – Assemblea: Bilancio

Banca Profilo – Assemblea: Bilancio

Bb Biotech – CDA: Rapporto trimestrale al 31 marzo 2021

Be Shaping the Future – Assemblea: Bilancio

Blue Financial Communication – Assemblea: Bilancio

DiaSorin – Assemblea: Bilancio

Eems – CDA: Bilancio

Fope – Assemblea: Bilancio

Friulchem – Assemblea: Bilancio

Honeywell International – Risultati di periodo

Masi Agricola – Assemblea: Bilancio

Relatech – Assemblea: Bilancio

Sogefi – Assemblea: Approvazione del bilancio dell’esercizio 2020

Sogefi – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2021