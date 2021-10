Eventi e scadenze dell’8 ottobre 2021

(Teleborsa) –

Martedì 05/10/2021

Appuntamenti:

G20 – C20 Summit a Roma (fino a venerdì 08/10/2021)

Giovedì 07/10/2021

Appuntamenti:

Consiglio dell’UE – Consiglio “Giustizia e affari interni” (fino a venerdì 08/10/2021)

G20 – 5° Finance and Central Bank Deputies Meeting in videoconferenza (fino a venerdì 08/10/2021)

G20 – B20 Summit a Roma (fino a venerdì 08/10/2021)

Venerdì 08/10/2021

Appuntamenti:

Maker Faire Rome – The European Edition – Il più grande evento europeo sull’innovazione e la creatività: robotica e intelligenza artificiale, manifattura digitale, IoT, recycling e data science. Organizzato e promosso dalla Camera di Commercio di Roma torna quest’anno in presenza, oltre che online, al Gazometro Ostiense (fino a domenica 10/10/2021)

9.30 – Attività istituzionali – Conferenza ministeriale “Incontri con l’Africa”

15.00 – Attività istituzionali – Il Presidente Mattarella, a Palazzo Montecitorio, per la COP 26 dei Parlamenti

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione medio-lungo

Aziende:

Aton Green Storage – Appuntamento: Presentazione analisti

Tiscali – CDA: Relazione semestrale