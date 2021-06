Eventi e scadenze dell’8 giugno 2021

editato in: da

(Teleborsa) –

Lunedì 07/06/2021

Appuntamenti:

Consiglio dell’UE – Consiglio Giustizia e affari interni – I ministri della Giustizia si riuniranno a Lussemburgo per discutere di come combattere i contenuti illegali online nel contesto della proposta relativa alla legge sui servizi digitali. L’obiettivo è modernizzare le norme che disciplinano i servizi digitali in tutta l’UE. (fino a martedì 08/06/2021)

G20 – 5° Infrastructure Working Group Meeting – in videoconferenza (fino a martedì 08/06/2021)

Martedì 08/06/2021

Appuntamenti:

Goldman Sachs 2021 European Financials Virtual Conference – Si svolge in modalità virtuale l’annuale conferenza organizzata da Goldman Sachs

Istat – Spese per i consumi delle famiglie – Anno 2020

Banca d’Italia – Gli aggregati di bilancio della Banca d’Italia

CNEL – Seminario – Dialogo sull’Unione Europea: esperienze a confronto nell’epoca del PNRR – in diretta streaming

Meeting del Energy and Managing Authorities Network (EMA) – La 13a riunione dell’EMA affronterà gli sviluppi sulle politiche energetiche e di coesione, concentrandosi sulle opportunità e le sfide per l’Europa di muoversi verso la transizione energetica

EIA – Pubblica l’outlook sull’energia

9.30 – Euronext ESG Summit – Financing Blue and Green Economy – Evento virtuale al quale partecipano, tra gli altri, Stephane Boujnah, CEO e presidente del Consiglio direttivo di Euronext; Antonio Costa, Primo ministro del Portogallo; Antonio Guterres, Segretario Generale Nazioni Unite; Paolo Gentiloni, Commissario europeo all’Economia; Gabriele Galateri di Genola, presidente del Cda di Assicurazioni Generali e Roberto Cingolani, Ministro della Transizione Ecologica (fino a mercoledì 09/06/2021)

9.30 – CONSOB – La portabilità dei dati in ambito finanziario – Convegno per la presentazione del nuovo Quaderno Fintech della Consob su “La portabilità dei dati in ambito finanziario”. I lavori saranno aperti dal Presidente Consob Paolo Savona. L’evento sarà in streaming

11.00 – Attività istituzionali – Il Presidente Mattarella sarà a Milano per la Cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2020/2021 dell’Università degli studi di Milano

14.20 – Audizione Abi al Senato – Presso il Senato della Repubblica – Commissione Finanze e Tesoro si svolge l’Audizione Abi su Affare assegnato 793 – Classificazione della clientela da parte delle banche e sulla questione del calendar provisioning. Partecipa: Giovanni Sabatini, Direttore Generale Abi

15.00 – BCE – Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell’Eurosistema

17.00 – Webinar – Le infrastrutture sostenibili: confronto internazionale, finanza e rating – Organizzato da Deloitte e Università Luiss per discutere sul funzionamento delle infrastrutture sostenibili. Particolare focus anche sulle diverse forme di finanziamento (Green Bonds e Green Loans) e di investimento (Fondi infrastrutturali). Tavola rotonda conclusiva a cui prenderanno parte i più importanti operatori del settore tra i quali: WeBuild, Enel, Terna, Gruppo FS Italiane, TIM, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, Green Arrow, Anima e Renexia

Aziende:

A.B.P. Nocivelli – Appuntamento: Presentazione analisti

Abitare In – Appuntamento: Presentazione analisti

Casta Diva Group – CDA: Bilancio

Circle – Appuntamento: Presentazione analisti

Confinvest – Appuntamento: Presentazione analisti

Crowdfundme – Appuntamento: Presentazione analisti

Doxee – Appuntamento: Presentazione analisti

Intek Group – Assemblea: Bilancio

Longino&Cardenal – Appuntamento: Presentazione analisti

Pirelli – Appuntamento: Presentazione analisti

Reti – Appuntamento: Presentazione analisti

Sebino – Appuntamento: Presentazione analisti

Telesia – Assemblea: Bilancio