Eventi e scadenze del 9 luglio 2021

Giovedì 08/07/2021

Appuntamenti:

G20 – OECD Annual Conference of the Global Forum on Productivity – La conferenza annuale dell’OCSE del 2021- OECD Global Forum on Productivity, si svolge a Venezia e viene organizzata quest’anno in collaborazione con la Presidenza italiana del G20 (fino a venerdì 09/07/2021)

Venerdì 09/07/2021

Appuntamenti:

G20 – G20 ETWG – CSWG extraordinary sessions – Negotiations on the Communiqué and outcome documents in videoconferenza

G20 – A Venezia si svolge la terza riunione dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche Centrali del G20 (fino a sabato 10/07/2021)

G20 – International Taxation Symposium

Rating sovrano – Malta – DBRS pubblica la revisione del merito di credito

Rating sovrano – Russia – Fitch pubblica la revisione del merito di credito

11.00 – Istat – Presentazione “Rapporto Annuale 2021. La situazione del Paese” – Il presidente dell’Istat Gian Carlo Blangiardo presenterà, a Palazzo Montecitorio, i principali contenuti della ventinovesima edizione del Rapporto. La presentazione sarà trasmessa in diretta streaming dalla Camera dei Deputati

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta BOT