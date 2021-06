Eventi e scadenze del 9 giugno 2021

editato in: da

Martedì 08/06/2021

Appuntamenti:

9.30 – Euronext ESG Summit – Financing Blue and Green Economy – Evento virtuale al quale partecipano, tra gli altri, Stephane Boujnah, CEO e presidente del Consiglio direttivo di Euronext; Antonio Costa, Primo ministro del Portogallo; Antonio Guterres, Segretario Generale Nazioni Unite; Paolo Gentiloni, Commissario europeo all’Economia; Gabriele Galateri di Genola, presidente del Cda di Assicurazioni Generali e Roberto Cingolani, Ministro della Transizione Ecologica (fino a mercoledì 09/06/2021)

Mercoledì 09/06/2021

Appuntamenti:

CNEL – Assemblea straordinaria – Assemblea straordinaria: “Il Tecnopolo del Mediterraneo per lo sviluppo sostenibile” in diretta streaming

G20 – 4° Environment Deputy Meeting e 5° Framework Working Group Meeting (fino a giovedì 10/06/2021)

10.45 – Trenitalia – Presentazione Orario estivo 2021 – Evento di presentazione dell’Orario estivo 2021 di Trenitalia. Interverranno, tra gli altri, il Presidente Trenitalia, Michele Pompeo Meta e l’Amministratore Delegato e Direttore Generale Trenitalia, Luigi Corradi. La presentazione sarà trasmessa in diretta streaming

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta BOT

Aziende:

Campbell Soup – Risultati di periodo

Gamestop – Risultati di periodo

Ki Group – Assemblea: Bilancio