Eventi e scadenze del 6 maggio 2021

Mercoledì 05/05/2021

Appuntamenti:

G20 – Quarto Infrastructure Working Group Meeting – in videoconferenza (fino a giovedì 06/05/2021)

Giovedì 06/05/2021

Appuntamenti:

State of the Union 2021 – L’Europa in un mondo che cambia – La conferenza si svolgerà a Firenze e affronterà le sfide e le opportunità per l’Europa tra le crescenti preoccupazioni sui beni comuni globali e l’emergenza climatica, un mutevole equilibrio di potere economico e geopolitico, grandi sfide al multilateralismo. Discorso di apertura di Ursula von der Leyen. Il 7 maggio Christine Lagarde parlerà con George Papaconstantinou sull’economia globale. Intervento conclusivo di Luigi Di Maio (fino a venerdì 07/05/2021)

Innovation Village 2021 – La sesta edizione di Innovation Village, il network sull’innovazione, sarà interamente digitale. Principali temi saranno Economia circolare e innovazione sostenibile, Industrie culturali e creative, Industria 4.0 e Salute e benessere. L’evento è promosso da Knowledge for Business con Sviluppo Campania, Enea – Enterprise Europe Network e TecUp, in collaborazione con Regione Campania (fino a venerdì 07/05/2021)

BCE – Bollettino economico

BOJ – Pubblicazione dei verbali dell’ultima riunione di politica monetaria

G20 – Secondo Sherpa Meeting – Torino (fino a venerdì 07/05/2021)

Consiglio dell’UE – Consiglio Affari esteri (Difesa)

10.30 – Attività istituzionali – Il Presidente Mattarella sarà al Consiglio Superiore della Magistratura per la Proiezione del documentario realizzato da TV2000 sulla figura del giudice Rosario Livatino

13.00 – BOE – Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali

Aziende:

Anima Holding – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Banca MPS – Appuntamento: Conference call di presentazione dei risultati finanziari

Banca MPS – CDA: Resoconto intermedio di gestione – I° trimestre 2021

Banca Profilo – CDA: Approvazione del resoconto finanziario intermedio sulla gestione consolidata al 31 marzo 2021

Banco BPM – CDA: Approvazione delle informazioni periodiche aggiuntive al 31 marzo 2021

Banco di Desio e della Brianza – CDA: Approvazione della relazione finanziaria trimestrale al 31 marzo 2021

Be Shaping the Future – CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021

Brioschi – Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 (seconda convocazione)

Carel Industries – CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2021

Conafi – Assemblea: Bilancio

Copernico – Assemblea: Bilancio

D’Amico – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Dropbox – Risultati di periodo

Ediliziacrobatica – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Enel – Appuntamento: Conference call con gli analisti e investitori per presentare i risultati dei primi 3 mesi del 2021. La presentazione sarà tenuta dal CFO Alberto De Paoli

Enel – CDA: Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021

Expedia – Risultati di periodo

Groupon – Risultati di periodo

Igd – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

IREN – Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; Relazione sulla gestione; Relazione del collegio sindacale e della società di revisione; Proposta di destinazione dell’utile d’esercizio 2020; Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2021 e sui compensi corrisposti 2020; Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2021-2023 e determinazione relativi compensi (unica convocazione)

Kellogg – Risultati di periodo

Leonardo – Appuntamento: Live Audio-Webcast e Conference Call – CDA: Risultati al 31 marzo 2021

Moderna – Appuntamento: 1Q 2021 Earnings Call

Motorola Solutions – Appuntamento: Q1 2021 Earnings Conference Call

Netweek – CDA: Bilancio

Nintendo – Risultati di periodo

Panariagroup – CDA: Prima trimestrale 2021

Recordati – Appuntamento: Presentazione analisti

Recordati – CDA: Approvazione della relazione finanziaria al 31 marzo 2021

Sabaf – Assemblea: Bilancio

Seaworld Entertainment – Risultati di periodo

Tripadvisor – Risultati di periodo

Unicredit – Appuntamento: Conference call con investitori e analisti per la presentazione dei risultati finanziari del primo trimestre 2021

Unieuro – CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato al 28 febbraio 2021