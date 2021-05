Eventi e scadenze del 5 maggio 2021

editato in: da

(Teleborsa) –

Lunedì 03/05/2021

Borsa:

Giappone – Borsa di Tokyo chiusa per festività (fino a mercoledì 05/05/2021)

Cina – Borsa di Shanghai chiusa per festività (fino a mercoledì 05/05/2021)

Mercoledì 05/05/2021

Appuntamenti:

CNEL – Evento istituzionale – Riunione Commissione Politiche economiche – In collegamento telematico

G20 – Quarto Infrastructure Working Group Meeting – in videoconferenza (fino a giovedì 06/05/2021)

Banca d’Italia – Ita-coin; €-coin

10.30 – Presentazione Rapporto COTEC-BEI sulla Digitalizzazione delle PMI italiane – Evento online di presentazione al pubblico del Rapporto “The digitalisation of small and medium-sized enterprises in Italy – Models for financing digital projects”, promosso dalla Fondazione Cotec di intesa con il Ministero dell’Università e della Ricerca e realizzato dalla Banca Europea per gli investimenti (Bei)

17.00 – Banca d’Italia – Appunti per la ripartenza. Alessandra Perrazzelli – Incontro online con Alessandra Perrazzelli, vice direttrice generale, Banca d’Italia su La rivoluzione tecnologica nell’industria finanziaria: il ruolo di Banca d’Italia con Milano Hub

Aziende:

Brioschi – Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 (in seconda convocazione 6 maggio 2021)

Cementir Holding – Appuntamento: Conference call con analisti finanziari e investitori istituzionali

Cementir Holding – CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021

CNH Industrial – CDA: Risultati del I trimestre 2021

CNH Industrial – Appuntamento: Conference call con investitori e analisti per la presentazione dei risultati finanziari trimestrali

Credito Valtellinese – CDA: Approvazione delle informazioni periodiche aggiuntive al 31 marzo 2021

Elica – CDA: Approvazione informazioni finanziarie aggiuntive I trimestre esercizio 2021

Elica – Appuntamento: Conference call con investitori e analisti per la presentazione dei risultati finanziari

Twenty-First Century Fox – Risultati di periodo

General Motors – Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati finanziari del primo trimestre 2021

Intesa Sanpaolo – CDA: Approvazione del resoconto intermedio al 31 marzo 2021

Intred – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Italgas – Appuntamento: Diffusione del comunicato stampa la mattina a Borsa chiusa e conference call per la presentazione dei risultati nello stesso giorno

Nexi – Assemblea: Assemblea ordinaria

Paypal Holdings – Risultati di periodo

Stellantis – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Technogym – Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio 2020

Unicredit – CDA: Approvazione della trimestrale consolidata al 31.3.2021

Wiit – Assemblea: Bilancio